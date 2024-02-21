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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

امرأة تهاجم شخص بطريقة
امرأة تهاجم شخص بطريقة غريبة| هل أصبحت زومبي؟

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق محاولة امرأة مهاجمة شخص آخر في وضح النهار بأحد شوارع أمريكا.

أثارت الطريقة الغريبة التي تهاجم فيها المرأة الشخص استغرابه حيث ظن أنها زومبي خاصة بعد انتشار فيروس زومبي الغزلان في الغابات الأمريكية.

حافية القدمين 

أوضح الفيديو المرأة وهي حافية القدمين وتُحدق بالشخص محاولة اجتياز الحاجز الحديدي الذي يقع بينها وبينه لمهاجمته. كما كشف المقطع عن طريقتها الغريبة وهي تنام على الأرض وتمد يدها مُحاولة الإمساك بالشخص الذي يصورها.

تفاعل المتابعين مع مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًأ) مُرجحين أن تصرفات المرأة الغريبة تعود إلى إدمانها المخدرات وليس لكونها زومبي حيث قال أحدهم " شيء طبيعي بسبب الممنوعات صارت مجنونة.. ما في شيء اسمه زومبي.. وهذي المناظر مو غريبة عليهم". بينما قال آخر "أتوقع بسبب الشبو مو قالوا انه يخلي الشخص زي الزومبي ف هذي أدمنت عليه فلسع عقلها". بينما قال ثالث " أعوذ بالله من المخدرات وبلاها هذي ضحيه وشكلها وصلت لمرحلة الجنون والهستره أعوذ بالله".

وحذر العلماء من انتقال مرض زومبي الغزلان للبشر بعد تطوره حيث ثبت أنه قادر على إصابة الخلايا البشرية والتكاثر فيها. كما أنه ينتشر بسرعه كبيرة بين الغزلان في الغابات بجميع أنحاء أمريكا.

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