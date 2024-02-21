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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح بازار متكامل بكلية البنات بجامعة عين شمس

بازار جامعة عين شمس
بازار جامعة عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بازار متكامل لخدمة طالبات الكلية بدءا من يوم الأحد الموافق ١٨ / ٢/ ٢٠٢٤ ولمدة خمسة أيام متتالية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  البيئة، الدكتورة أميرة يوسف ،عميد كلية البنات وإشراف الدكتورة هبة بركات، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى قامت بافتتاح البازار وأشادت بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، والتى تنوعت بين ملابس حريمى ومنتجات عناية بالبشرة و الشعر و الجسم وحقائب ومستلزمات تجميل و كتب وشموع و عسل و مقرمشات ومعروضات أخرى بأسعار تناسب الطالبات والأسرة المصرية .

أوضحت  الدكتورة هبة بركات أن الهدف من المعرض هو تقديم أفضل المنتجات لطالبات الكلية والعاملين بأسعار مناسبة مؤكده على حرص الكلية الدائم على توفير كل ما تحتاجه الأسرة وذلك في إطار الخدمة المجتمعية التي تتبناها الكلية دائما لتحقيق سبل الراحة للطالبات والعاملين بالكلية.

وقد لقي البازار اقبالًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأعربوا عن سعادتهم بالمعروضات وكون الأسعار تناسب جميع الفئات خاصة أن البازار يأتى تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

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