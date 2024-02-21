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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تندد بفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار بغزة

الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية

أعربت الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء، عن أسف دولة الكويت، لاستخدام حق النقض الفيتو مجدداً في مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من قبل الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عن المجموعة العربية، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر".

وجددت الخارجية في بيانها الصادر اليوم، التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة.

كما حذرت الوزارة الكويتية من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأضافت "تؤكد دولة الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجِه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين".

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