أطعمة ينصح بتناولها أثناء الحمل​

كشفت هيئة الدواء المصرية الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الحمل ، والتي تعد مصدر للفيتامينات والعناصر المناسبة .

البروتينات

ونصحت هيئة الدواء بالحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون (مثل: الدجاج، والأسماك، والبيض، واللحوم، والبقول وغيرها) كل يوم.​

وأشارت هيئة الدواء الي أن يجب تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، مع الحرص على جعل إحداها من الأسماك الزيتية (مثل: السالمون)، أما سمك الماكريل، والسردين يُنصَح أن لا تزيد على حصتين أسبوعيًّا.​

وتابعت هيئة الدواء قائلة الكربوهيدرات (مثل: الخبز، والحبوب، والبطاطا، والأرز والمكرونة).​

الدهون

كما نصحت بالحصول عليها من المصادر النباتية (مثل: زيت الزيتون)، يمكن أيضًا الحصول عليها من بعض الأطعمة (مثل: بعض الأسماك، والأفوكادو، والمكسرات، والزيتون)، وتجنُّب الدهون المشبعة.​

وقالت هيئة الدواء منتجات الألبان المبسترة: (مثل: الزبادي، والحليب، والجبن)، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم.​

الفواكه والخضروات: ينبغي تناولها ٥ مرات يوميًّا، مع تجنب المضاف إليها سكر أو ملح؛ وذلك للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة.​