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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير جنوب أفريقيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

صدى البلد

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير جوزيف ماشيمباي، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى مصر، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا SAHPRA في يوليو من العام الماضي.

كما تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم التبادل التجاري في مجال المنتجات الطبية من خلال تعزيز الشراكات بين عدد من الشركات الجنوب أفريقية والشركات المصرية

جدير بالذكر أن زيارة السفير الجنوب أفريقي بالقاهرة إلى هيئة الدواء المصرية تعد خطوة هامة نحو تعميق التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو الريادة الأفريقية وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية.

رئاسة هيئة الدواء المصرية سفير جنوب افرقيا الدواء المصرية علي الغمرواي

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