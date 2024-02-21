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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع حادث تصادم أتوبيس يحمل طلاب جامعة خاصة

صدى البلد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على الحالة الصحية لمصابي حادث إنقلاب أتوبيس يقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة من أبناء المحافظة وذلك بطريق جنيفة اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي  ، والذي أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 أخرين.

كما نعى المحافظ وفاه 6 طلاب قد لقوا حتفهم خلال حادث السير داعياً المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلون.

ومن جانبها صرحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية ان غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تلقت اخطارا من مديرية الشئون الصحية يفيد وقوع حادث انقلاب اتوبيس يقل طلاب باحدي الجامعات الخاصة أعلي الطريق الاقليمي وأسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 9 آخرين وعلى الفور انتقلت 9 سيارات إسعاف من المحافظة وسيارتين من محافظة السويس إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية قد كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم  وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

مصرع وإصابة 14 شخص في حادث تصادم اتوبيس ونقل بالشرقية

وأشارت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية الي أن محافظ الشرقية شدد على سرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصاريح الدفن لحالات الوفاه ، مقدماً واجب العزاء والمواساه لأسرة المتوفيين داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعوده لأسرهم بسلام.

أعلي الطريق الإقليمي الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفحوصات الطبية اللازمة تصادم أتوبيس حادث تصادم اتوبيس طريق الاقليمى ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية محافظة السويس

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