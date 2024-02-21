لاعبو الزمالك الأساسيين يخوضون تدريبات استشفائية ولا يشاركون في التقسيمة الفنية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض الأساسيين لتدريبات استشفائية وعدم المشاركة في التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.