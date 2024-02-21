الضرائب تبحث إنهاء النزاعات الأقل من 10 ملايين جنيه بحلول يونيو المقبل 

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استهداف المصلحة الانتهاء من النزاعات الضريبية طرف الممولين لدي للماموريات الضريبية والتي لا تتجاوز ١٠ ملايين جنيه مؤكدة أنه سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي الجاري المقرر نهاية في يونيو ٢٠٢٤.



وأضافت عبد العال علي هامش لقاء تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، أن المصلحة بصدد العمل علي استكمال منظومة الايصال الالكتروني بحلول عام ٢٠٢٥.



وأشارت إلى نجاح المصلحة في عمليات ربط الفاتورة الإلكترونية مع مصلحة الضرائب منذ يوليو الماضي، إذ لا يمكن دخول او استيراد اي سلعة دون فاتورة إلكترونية وبالتالي فقد سمح ذلك التعاون بتكويد السلع المستوردة من الخارج وهو ما يعزز سهولة تتبع الأصناف المستوردة.



وأوضحت أن المصلحة تعمل في الوقت الحالي علي إطلاق منظومة جديدة لتحفيز الممولين و المواطنين لطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني مقابل الحصول علي حوافز لحظية و سحوبات وجوائز كبيرة وقيمة يتم مراعاة فيها قواعد العدالة والشفافية.