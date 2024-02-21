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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العربي الناصري: مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت انتهاكات إسرائيل في غزة

رئيس حزب العربي الناصري
رئيس حزب العربي الناصري

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنها وثقت انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان في غزة.

 

وقال أبو العلا، إن مرافعة مصر اليوم جاءت كاشفة لما حدث وما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير قانونية تتم على الأراضي الفلسطينية، وعدوان على الشعب الفلسطيني، امتد لأكثر من 75 عامًا، ليكون أطول احتلال في العصر الحديث.

وطالب رئيس الحزب العربي الناصري، المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته، مؤكدا المرافعة التي قامت بها مصر  جاءت استكمالا للدور التاريخي المصري الداعم للشعب الفلسطيني والمتبني لقضيته في كافة المحافل الدولية.

 

وأشار إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، كما أنها  واجهت العالم بالانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيلي في فلسطين من خلال مرافعتها التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، حيث كانت شاملة ووافية ومؤكدة على اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري للمارسات الإسرائيلية في فلسطين.

محكمة العدل الدولية محمد أبو العلا الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال إسرائيل

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