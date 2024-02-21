ألكسندر دوجين: مصر والسعودية والجزائر تحاول مواجهة إملاءات الغرب والولايات المتحدة

عقد مركز الدراسات العربية الأوراسية ندوة تحت عنوان “مستقبل التعددية القطبية بعد عامين من المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا”، وذلك لتناول ما يجري في المنطقة الأخطر في العالم منطقة أوراسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة، ودورها والدول العربية في النظام الدولي الجديد.

وخلال كلمته، قال ألكسندر دوجين، المفكر الروسي، إن العالم يعيش في محاولة لتشكيل نظام عالمي جديد، وهذا ما يفسر الصراع الروسي في أوكرانيا لأنه يقف وراءها العالم متعدد الأقطاب.

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة هو بمثابة تحول من نظام أحادية القطب إلى متعدد الاقطاب، لأن الغرب يحاول أن يثبت للعالم الإسلامي أنه غير قادر على اتخاذ القرار ولكن القرار تتخذه الولايات المتحدة فقط، والتحدي الآن موجه إلى العالم الإسلامي.

وأضاف أن العالم متعدد الأقطاب يجب أن يكون به تعاون وتكاتف لحماية المقدسات الدينية لمواجهة ما يحدث في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه في مصر والسعودية والجزائر هناك اتجاه لمواجهة الإملاءات الغربية ومحاولة اتخاذ القرار.

وأوضح أن روسيا وضعت نموذجها لعالم متعدد الأقطاب وأن الدور على العالم العربي والإسلامي لوضع نموذجه للعالم متعدد الأقطاب.