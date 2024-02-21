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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متوقع هذه الظواهر | إعلان مهم من الأرصاد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادى النطرون 20 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 20 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 12
دمياط 19 12 
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 20 12
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 21 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 20 11
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 20 09
سيوة 20 07
رأس غارب 23 13
الغردقة 25 14
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
الشلاتين 26 13
حلايب 24 15
أبو رماد 23 14 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 23 10
بني سويف 24 09
المنيا 24 08
أسيوط 24 09
سوهاج 25 09
قنا 25 11 
الأقصر 26 11
أسوان 30 14
الوادي الجديد 25 08
أبوسمبل 28 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 33 22
المدينة 32 18 
الرياض 27 15
المنامة 23 18
أبوظبي 25 18
الدوحة 26 17
الكويت 24 14
دمشق 18 05
بيروت 19 14
عمان 16 05
القدس 16 05
غزة 18 11
بغداد 23 10
مسقط 25 20
صنعاء 27 09
الخرطوم 39 23
طرابلس 18 11
تونس 19 10
الجزائر 21 15
الرباط 21 14
نواكشوط 34 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 02-
إسطنبول 13 05
إسلام آباد 19 04
نيودلهى 24 10 
جاكرتا 33 26
بكين 02 06-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 08 04 
أثينا 15 08
روما 16 11
باريس 13 05
مدريد 13 05
برلين 12 07
لندن 13 05
مونتريال 06 02
موسكو 01 01-
نيويورك 08 03
واشنطن 11 01-
أديس أبابا 26 10

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