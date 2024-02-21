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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب

داني ألفيس
داني ألفيس

استدعت محكمة برشلونة لاعب البارسا الأسبق، البرازيلي داني ألفيس، للمثول أمامها غدا الخميس لإبلاغه بالحكم في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها والتي يحاكم فيها منذ أسبوعين، علما بأنه مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

ووفقا لمصادر قضائية، فقد قررت الدائرة رقم "21" بمحكمة برشلونة استدعاء ألفيس في تمام ال10:30 من صباح الخميس، وبهذا سيتم اقتياده في سيارة شرطية من سجن بريانس -المحبوس به احتياطيا منذ أكثر من عام- إلى مقر المحكمة.

وبخلاف داني ألفيس، سيتوجب أيضا حضور المحامين المدافعين عن المتهم والنيابة المنوطة بالدفاع عن الضحية لإبلاغهم بحيثيات الحكم.

كما ستبت المحكمة أيضا في طلب إطلاق السراح المؤقت المقدم من قبل محامية اللاعب إينيس جوارديولا عقب انتهاء المحاكمة التي عقدت ما بين الخامس والسابع من الشهر الجاري.

وكانت نيابة برشلونة قد طالبت بسجن ألفيس -المحبوس احتياطيا منذ عام بتهمة اغتصاب شابة 23 عاما يوم 30 ديسمبر 2022- 9 سنوات ودفع تعويض قدره 150 ألف يورو للضحية.

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استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب


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