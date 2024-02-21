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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تستعد لإدراج الوزير الإسرائيلي المتطرف «بن جفير» بقائمة العقوبات

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن إدارة الرئيس جو بايدن نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمريكي، قوله: إن إدارة بايدن تستعد لإصدار حزمة ثانية من العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الإدارة الأمريكية فكرت جديا في إدراج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائمة العقوبات.

وفي وقت سابق من شهر فبراير، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وأوضح المسؤولون، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن.

ويهدف القرار إلى معاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "تقويض السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل بايدن ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف الادارة الامريكية

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