شروط التقدم لجوائز أعضاء التدريس والهيئة المعاونة 2024 بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن شروط التقدم للحصول على جوائز مسابقة أعضاء هيئة التدريس، التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث على مستوى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية.

شروط التقدم لجوائز أعضاء هيئة التدريس

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب، وإشراف وتنسيق الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذى أكد على أن فكرة طرح الجوائز تأتى تماشيا مع رؤية الكلية والقطاع في تحقيق التنافس الشريف من أجل تحسين جودة الأداء لدى هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ودعم البحث العلمي؛ الذى يسهم بدوره في رفع التصنيف الدولى للكلية.

شروط الترشح للجائزة

و تتمثل شروط التَّرشُّح للجائزة في:

أولًا: بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس:

-أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

- أن يكون البحث منشورًا في مجلة علمية مُحَكَّمَة، وألّا يتجاوز تاريخ نشره ثلاث سنوات قبل تاريخ التقدم.

-ألا يكون البحث قد سبق له الفوز بأية جائزة.

- لا يجوز التقدُّم بأكثر من بحث واحدٍ للمتقدم.

- أن يتصف البحث بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

- بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغات الأجنبية، يقبل البحث بأية لغة أجنبية.

ثانيًا: أعضاء الهيئة المعاونة:

شروط الجائزة:

- أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الآداب جامعة عين شمس.

- أن تكون الرسالة قد نوقشت في خلال العام الجامعي 2023 / 2024.

- ألا تكون الرسالة قد سبق لها الفوز بأية جائزة من قبل.

-أن تتصف الرسالة بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

كما يتطلب التقديم بالجوائز توافر هذه المستتدات:

- نسخة من الرسالة.

- ثلاثة ملخصات باللغة العربية.

- تُسَلَّم المستندات في مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في موعد غايته 15/3/2024.

كما يحصل الفائزون على(شهادة تقدير + ميدالية + مكافأة مالية).