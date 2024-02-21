بروتوكول للتبادل السياحي والثقافي والرياضي بين مصر والمغرب

اهدي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة المغربية شال بدوي وبحث معها بروتوكول توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن المغربية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع وزيرة السياحة المغربية بحضور عدد من مستثمري شرم الشيخ ورجال الاعمال، و بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات، ومن القطاع السياحي، حسين محمد حسين مدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة، والمهندس تامر مكرم ، رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، ولفيف من رجال الأعمال العاملين في مجال السياحة، والمعنيين.



وفي بداية الاجتماع قام المهندس الاستشاري كرم معوض بعرض " برزينتيشن" تناول محاور التنمية بالمحافظة، وفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة " السياحي، والزراعي، والصناعي" .

وقام محافظ جنوب سيناء بتوضيح الفرص السياحية وعدد من المشروعات الهامة التنموية منها ما تم ومنها ما هو مقترح إنشاؤه.

كما تناول اللقاء بحث توقيع اتفاقية " بروتوكول" تعاون وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ واحدى المدن السياحية المقابلة لها بالمغرب، لافتا ان تلك الاتفاقية تعد الاتفاقية رقم 16 لتوقيع عدد 15 اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ وعدد من المدن المقابلة لها بعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، موضحا ان التوأمة تشمل التبادل بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة، والرياضة، والتعريف بالتراث لكلا البلدين، وتقارب الثقافات.

وفي ختام المؤتمر تم تبادل الهدايا التذكارية تعبيرا عن روح المحبة والسلام والتعاون بين البلدين، كما قامت هيئة تنشيط السياحة بتقديم هدايا تذكارية تعبر عن الحضارة المصرية.

وزيرة السياحة المغربيه

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