وزير الطاقة القبرصي: غاز حقل أفروديت سيصل إلى مصر بحلول 2028

قال وزير الطاقة القبرصي، جورج باباناستاسيو، إنه من المخطط إرسال الغاز المستخرج من حقل أفروديت إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028.

وكشف الوزير القبرصي، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» أن بلاده تجري محادثات مع الشركات العاملة على تطوير حقل أفروديت؛ ما قد ينتج عنه بعض التعديلات في خطة تطوير الحقل، مؤكداً اهتمام بلاده بتصدير الغاز عبر مصر وتفهمها حاجة السوق المصرية لاستقبال جزء من إنتاج الحقل.

خطة مصر للتحول إلى مركز لتجارة الغاز

تهدف قبرص لإسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر، ما يساعد الأخيرة على تحقيق خطتها للتحول إلى مركز لتجارة الغاز في حوض المتوسط، حيث تقوم مصر باستيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا، في صورة غاز مسال.

واكتُشف حقل «أفروديت» القبرصي للغاز الطبيعي عام 2011، ويقع على بُعد نحو 170 كيلومترا جنوب ليماسول في قبرص، و30 كيلومترا شمال غرب حقل غاز «ليفياثان» الإسرائيلي، وهو أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم، حيث يحتوي على ما يُقدر بنحو 125 مليار متر مكعب (4.4 تريليون قدم مكعّبة) من الغاز.