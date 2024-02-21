وكيل يورجن كلوب يكشف حقيقة تدريبه لـ بايرن ميونيخ

رد مارك كوسيكه وكيل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على محاولات إدارة بايرن ميونخ لكسب خدمات المدرب الألماني.

وقال كوسيكه، في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية، إن المدير الفني الحالي لليفربول، لن يكون متاحا لتدريب بايرن ميونخ في الصيف، خلفا لتوماس توخيل.

وأعلن كلوب الشهر الماضي أنه سيرحل عن الريدز في يونيو المقبل، بعدما قضى تقريبا 9 أعوام، وبعدها سيحصل على راحة.

وأضاف كوسيكه "موقف يورجن لن يتغير.. كلوب لن يدرب فريقا أو منتخبا لمدة عام عقب نهاية الموسم الحالي. هذا هو قراره".

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء أنه سينهي عقب الموسم الجاري تعاقده مع توخيل، والذي يمتد حتى عام 2025.