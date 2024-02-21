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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل يورجن كلوب يكشف حقيقة تدريبه لـ بايرن ميونيخ

يورجن كلوب
يورجن كلوب

رد مارك كوسيكه وكيل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على محاولات إدارة بايرن ميونخ لكسب خدمات المدرب الألماني.

وقال كوسيكه، في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية، إن المدير الفني الحالي لليفربول، لن يكون متاحا لتدريب بايرن ميونخ في الصيف، خلفا لتوماس توخيل.

وأعلن كلوب الشهر الماضي أنه سيرحل عن الريدز في يونيو المقبل، بعدما قضى تقريبا 9 أعوام، وبعدها سيحصل على راحة.

وأضاف كوسيكه "موقف يورجن لن يتغير.. كلوب لن يدرب فريقا أو منتخبا لمدة عام عقب نهاية الموسم الحالي. هذا هو قراره".

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء أنه سينهي عقب الموسم الجاري تعاقده مع توخيل، والذي يمتد حتى عام 2025.

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