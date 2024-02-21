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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعيين محمد يوسف مشرفا على منتخبات الشباب والناشئين

محمد يوسف
محمد يوسف

قرر اتحاد الكرة المصري تعيين محمد يوسف مساعد للمدير الفني لاتحاد الكرة، ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، وشهد الاجتماع تقديم مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد التهنئة لجمال علام رئيس مجلس الإدارة، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي:

• اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن.

• الموافقة على راتب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

• مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة.

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر.

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" وخوض مواجهتين وديتين في مصر.

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