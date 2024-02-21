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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدفه في برينتفورد| هالاند يحقق رقما تاريخيا بالدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

واصل إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، التوهج بإنجاز شخصي جديد، بعد نجاحه في هز شباك برينتفورد، أمس الثلاثاء، بالدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف يكون هالاند قد سجل في مرمى جميع الفرق التي واجهها بالدوري الإنجليزي.

ويمتلك المهاجم النرويجي أكثر من رقم قياسي، حيث فاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا في 33 مباراة، لكن لم ينجح في هز شباك تشيلسي وليفربول وبرينتفورد في هذا الموسم الاستثنائي.

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ولكنه نجح في التسجيل بمرمى ليفربول وتشيلسي خلال شهر نوفمبر الماضي، ولم ينجح في التسجيل أمام برينتفورد في مباراة الدور الأول ليضطر النجم النرويجي للانتظار لمباراة الإياب المؤجلة، لإكمال سلسلته القوية بالتسجيل أمام 21 فريقا.

ويترقب هالاند إضافة الضحية 22 له في البريميرليج عندما يلعب أمام لوتون تاون في أبريل المقبل، بعدما غاب عن مباراة الدور الأول بسبب الإصابة.

وإجمالا رفع هالاند رصيده إلى 53 هدفا في 55 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتصدر مانشستر يونايتد وفولهام قائمة ضحاياه، حيث سجل 5 أهداف في 3 مباريات أمام كل منهما.

وزار هالاند شباك كريستال بالاس 4 مرات في مباراتين، بينما أحرز 4 أهداف في 3 مباريات ضد نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وولفرهامبتون، وسجل نفس العدد من الأهداف في 4 مباريات ضد إيفرتون.

وسجل هالاند 3 أهداف ضد برايتون وساوثهامبتون، بينما هز الشباك في كل مباراة ضد فولهام وإيفرتون ووست هام يونايتد بواقع 3 مباريات ضد كل منهم، بينما سجل في مباراتين أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون، وسجل في مباراة واحدة ضد ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد.

وهز هالاند الشباك في 3 مباريات ضد كل من أستون فيلا وبرينتفورد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد  وتوتنهام، واحتفل بأهدافه في مباراتين ضد ليفربول وشيفيلد يونايتد.

وانضم هالاند لقائمة تاريخية لامعة تضم نجوما آخرين، مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، والذي سجل في مرمى كل فريق واجهه بالدوري الإنجليزي، بهز شباك 32 فريقا، خلال مسيرته مع توتنهام هوتسبير.

يحمل فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق الرقم القياسي

بينما يحمل فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق الرقم القياسي بالتسجيل ضد أكبر عدد من الأندية، برصيد 39 فريقا، متفوقا بفارق فريق واحد عن أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

ويحل ثالثا في هذه القائمة آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الذي سجل ضد 37 فريقا، وينفرد أيضا برقم قياسي آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف أمام فريق واحد بإحراز 20 هدفا أمام ليدز يونايتد.

هالاند إيفرتون لدوري الإنجليزي الشباك الفرق

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