تخطت المليون.. أحدث أسعار سيتروين سي اليزيه في مصر

تقدم العلامة التجارية سيتروين باقة من أقوى السيارات الجديدة في الأسواق المصرية، من أشهرها سيتروين سي اليزيه موديل 2024 والتي تعتبر الارخص في أسطولها.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024

تجهيزات سيتروين سي اليزيه موديل 2024

ترتكز السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 على جنوط 16 بوصة، مع مقصورة داخلية رحبة، وشاشة داخلية تعمل باللمس للفئة عالية التجهيزات، بالإضافة إلى قدرات قياسية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، ونظام EBD.

تضم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 عدد 4 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وبلوتوث ومدخل USB، بالإضافة إلى قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم للأربعة أبواب، مع عجلة قيادة باور سترينج.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024

محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2024

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومترا في الساعة.

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

سيتروين سي اليزيه موديل 2024

أسعار السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الفئة الأولى COMFORT بسعر 1,060,000 جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 الفئة الثانية LUXURY بسعر 1,150,000 جنيه