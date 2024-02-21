لو عاوز قرض.. تفاصيل تمويل 2 مليون جنيه من البنك الأهلي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن التسهيلات التي يقدمها البنك الأهلي خاصة في مجال التمويل الشخصي.

وقدم البنك الأهلي المصري، عدد مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

ويتيح البنك الأهلي حد أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.



وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024.

يكون الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب

3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة

ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل

القرض الشخصي

شروط الحصول على القرض الشخصي 2024

وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي السارية. آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل. خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين. تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

مدة القرض تصل إلى 12 سنة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا الحساب الجاري مجانًا لا يحتاج العميل إلى ضامن بدون مصاريف استعلام ائتماني