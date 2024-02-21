بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

إذا كنتي تحاولين تقديم وصفات سهلة لأسرتك نقدم لكي اليوم طريقه عمل كيكة الطاسه (بدون بيض)

المكونات: (دقيق - سكر- كاكاو - زيت- نسكافيه - بيكنج صودا - ملح - فانليا - خل)

طريقة التحضير

نحضر كوب من الماء الساخن ونضيف فيه معلقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان (هنضيفه علي المكونات الجافة عشان يعزز نكهه الشيكولاته)

*نحضر اناء ونضع فيه المكونات الجافة ( كوب ونصف دقيق + ربع كوب من الكاكاو الخام - + كوب من السكر+ معلقة صغيرة من بيكنج صودا+ رشه ملح ونقلب)، ثم نضيف كوب النسكافيه (اللي حضرته في أول الوصفة).

ثلث كوب من الزيت + معلقة كبيرة من الخل+ معلقة صغيرة فانيليا ثم نقلب جيدا حتي يصبح القوام كريمي.

ندهن الطاسه بالزيت ونضيف فيه الخليط ونضعه علي نار اقل من الوسط عندما تنضج نسقيه بربع كوب من الحليب

طريقة عمل صوص الشيكولاتة

* نضع في اناء الخلاط التالي ( نصف كوب سكر+ نصف كوب حليب بارد +معلقتين كبار من الكاكاو الخام ثم نقوم بالضرب اثناء الضرب نضيف زيت سرسوب حتي يتقل الصوص.

