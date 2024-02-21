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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على مواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

المنح الدراسية
المنح الدراسية

تقدّم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.

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مواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

ويبدأ تقديم طلب القبول الإلكتروني على منحة القبول للطلاب الدوليين خلال شهر فبراير الجاري

ويكون الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني على منحة القبول للطلاب الدوليين 13 مارس ويكون إعلان قرارات منح القبول للطلاب الدوليين.

الدول المتاحة للتقديم في جامعة قطر للعام 2024:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المرحلة الدراسية للدراسة:

البكالوريوس

الكليات المتاحة في جامعة قطر
تضم جامعة قطر 10 كليات مختلفة  وهي:

كلية الآداب والعلوم.

كلية الإدارة والاقتصاد.

كلية التربية.

كلية الهندسة.

كلية العلوم الصحية.

كلية القانون.

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

كلية طب الأسنان.

مزايا الحصول على منحة جامعة قطر 2024:

الإعفاء من الرسوم الدراسية.

الإعفاء للطلاب  من رسوم الكتب.

راتب شهري 500 ريال قطري.

توفر الجامعة سكن طلابي (طالبان في الغرفة).

وتوفر تذاكر سنوية إلى بلد الطالب الأصلي.

الحصول علي تأشيرة قطر.

لا يحتاج الطلب المتقدمين للمنحة الداسية  إلي  لشهادة لغة للتقديم

رابط التقديم على منحة جامعة قطر للعام الدراسي 2024:

ويمكن التقديم على منحة جامعة قطر من خلال التقديم المباشر للجامعة من خلال الرابط التالي:

https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginnon

وكان قد نظّم قطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الشباب بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة توعوية حول "الإدمان.. المخاطر والأضرار".

وأكدت رشا عبادي، باحث بصندوق مكافحة المخدرات، أهمية دور الأسرة لأنها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات، وذلك من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والإكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات.

وأشارت إلى أن أساس الوقاية نابع من التواصل والحوار المستمر بين الأبناء والآباء والإنصات لهم باهتمام وتشجيعهم علي التعبير وإبداء الرأي، وتشجيع الأبناء علي ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وحثهم على المشاركات المجتمعية والتطوعية التي تسهم في تحقيق ذاتهم وشعورهم بقيمتهم في المجتمع.

وكشف أحمد عبد الشافي، مسئول ملف السموم في الطب الشرعي، عن أنواع المخدرات الاصطناعية ومنها العقاقير الصيدلانية التي تدخل في الجسم عن طريق الاستخدام الخاطئ من الفرد كعلاج الشلل الرعاش، ومضادات الاكتئاب، علاج الأعصاب والمهدئات ومع كثرة تلك الادوية يمكن ادمانها ، ومنها مواد تصنيعية ليس لها استخدام طبي ويتم صناعتها في معامل غير شرعية تستخدم كمادة مخدرة كالميثأمفيتامين والتقنيات المصنعه والمهلوسة .

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