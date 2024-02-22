حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى خاصة بالعام الدراسى ٣٠٣٣-٢٠٢٤.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،يتم تطبيق قواعد الرأفة القانونية في نهاية الفصل الدراسي الثاني وهي 6 درجات بحد أقصى 3 درجات فى المادة الواحده



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بقدرات وأداء المعهد القومي للأورام في مجال علاج الأطفال وقبوله للحالات الصعبة والسرطانات النادرة، منوها بأن مستشفيات أخرى ترفض علاج مثل هذه الحالات، لكن معهد جامعة القاهرة يقبلها ويعالجها طبقًا للبروتوكولات العالمية للعلاج ويؤدي دوره الإنساني والقومي بدون أي تمييز.

ووجه الدكتور الخشت، بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بالمعهد القومي للأورام والعيادات الخارجية، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل، وفي ضوء افتتاح جهاز المعجل الخطي الجديد بالقسم.

وتفقد الدكتور محمد الخشت، عددا من أقسام المعهد لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة لعدد ضخم من المرضى الكبار والأطفال في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.