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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيادة صادمة في نشاط الشمس.. ما علاقتها بعام 2024 ؟

صدى البلد

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تفاصيل جديدة عن تزايد النشاط على سطح الشمس مع اقترابها من الحد الأقصى للطاقة الشمسية خلال العام الجاري.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، كل 11 عامًا، تشهد الشمس ذروة في النشاط تُعرف باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وذلك بسبب مجالاتها المغناطيسية القوية والمتغيرة باستمرار. 

وخلال هذه الفترة من الدورة الشمسية، تزداد شدة البقع الشمسية على سطح الشمس، وباستخدام الصور الملتقطة بواسطة أداة التصوير بالأشعة فوق البنفسجية (EUI) الموجودة على Solar Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

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وقام علماء الفلك بتجميع تصور يوضح كيف تغيرت الشمس بين فبراير 2021 وأكتوبر 2023، وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في وصف للتصور الشمسي الصادر حديثا : "مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى في دورة نشاطها المغناطيسي، نرى المزيد من الانفجارات الرائعة والبقع الشمسية المظلمة وحلقات البلازما ودوامات الغاز فائق السخونة" .

حاليًا، نحن في الدورة الشمسية 25 ، والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في منتصف إلى أواخر عام 2024، أي قبل عام واحد من التقديرات السابقة. 

حدث الحد الأدنى للطاقة الشمسية، عندما تكون الشمس أقل نشاطًا، في ديسمبر 2019، أي قبل شهرين فقط من إطلاق مهمة Solar Orbiter.

وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية أنه في بداية هذه الدورة يزداد الحد الأدنى للطاقة الشمسية، وكان هناك نشاط قليل نسبيًا وعدد قليل من البقع الشمسية، فيما يزداد النشاط حتى يصل إلى ذروته الحد الأقصى للطاقة الشمسية، ثم يتناقص مرة أخرى إلى الحد الأدنى.

وكانت الدورة الشمسية 25 مليئة بالنشاط، بما في ذلك التوهجات الشمسية القوية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، ويمكن لهذه العواصف الشمسية القوية أن تؤثر على شبكات الطاقة الكهربائية على الأرض، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والأقمار الصناعية، وفي بعض الحالات، تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

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