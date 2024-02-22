السبت.. ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - التحديات والمخاطر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أهمية الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

وأكدت كلية الآثار في بيان لها، إن ورشة العمل ستكون يوم السبت 24 فبراير الجاري 2024 في تمام الساعة الـ5 مساءً، مشيرة إلى أن الورشة ستتناول التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأهمية الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التحديات والمخاطر.

وأوضحت كلية الآثار بجامعة عين شمس، أنه لكل من يرغب في الحضور يجب عليه التسجيل من خلال الدخول عبر الرابط التالي:

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وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، وفد منظمة اليونسكو بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، وعلا لورنس مُستشار بنك المعرفة، وبحضور وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد ضياء على حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة ، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار ، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر ، مؤكدا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

وعلى هامش اللقاء تم إقامة معرض مصغر يضم أفكار ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية .