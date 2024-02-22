عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا تخالف القوانين.. استخدام صادم لهرمونات وكيماويات محظورة في الزراعة

صدى البلد

أظهرت دراسة أولية أن مادة كيميائية تستخدم في الزراعة حول العالم تكون منظمة بشكل صارم في الولايات المتحدة، ولكن الدراسة تشير إلى أنها قد تكون منتشرة على نطاق واسع في الطعام حول العالم.

اكتشف علماء في مؤسسة Environmental Working Group (EWG) الأمريكية غير الربحية المثيرة للجدل المادة الكيميائية كلورميكوات في أربعة من كل خمسة عينات بول تم جمعها من سكان الولايات المتحدة.

لكن حتى الآن لم يعرف العلماء تأثير هذه المادة على صحة الإنسان، ويقول الباحثون إنهم يحتاجون إلى مزيد من المعرفة.

txt

رئيس جامعة النيل: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة

txt

دراسة غريبة لرواد السوشيال ميديا: الوجه المبتسم لا يعبر عن السعادة

تعرضت هذه المادة لانتقادات في الماضي بسبب مخاطر الأطعمة المعدلة وراثيًا، ووجود علاقة عن الإصابة بأمراض التوحد.

وتعد الكلورميكوات هي نوع من مواد تنظيم نمو النباتات (PGR)، وتصف مركبات كيميائية اصطناعية تستخدم في الزراعة وتعمل بشكل مشابه لهرمونات النباتات. 

وتستخدم بشكل شائع في شكل كلوريد الكلورميكوات، وهي المكون الرئيسي في CCC-720 و Cycocel، وتحد من الانبات في ساق النبات، مما يمكن أن يجعل النبات أقصر وأكثر قوة. يستخدمها المزارعون لأن النباتات ذات السيقان القوية والمقطوعة لن تميل أو تسقط، مما يجعل الزراعة أسهل وأرخص.

تسمح العديد من البلدان باستخدام الكلورميكوات في المحاصيل الزراعية، بما في ذلك أستراليا، ومع ذلك، هناك بعض الدراسات على الحيوانات التي تشير إلى أن التعرض لمستويات مكافئة تعتبر آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يرتبط بمشاكل في الخصوبة والبلوغ وتطور الجنين والصحة بعد الولادة. ومع ذلك، تشير دراسات أخرى إلى نتائج معاكسة تمامًا.

تقول ألكسيس تيمكين، عالم السموم في EWG الذي قاد البحث: "انتشار هذا المثبط النمو النباتي الذي لم يتم دراسته كثيرًا في البشر يثير إنذارات حول كيف يمكن أن يتسبب في الضرر دون أن يعلم أحد أنه استهلكه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

97 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجا.زر جديدة في قطاع غزة

أمريكا تخالف القوانين.. استخدام صادم لهرمونات وكيماويات محظورة في الزراعة

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

الطلاب مش هيفتحو تيك توك|حبير تربوي يشيد بقرار حظر الموبايل في المدارس

إصابة 8 إسرائيليين ومصرع جندي.. إطلاق نار في معاليه أدوميم والجهاد الإسلامي تعلق

شكري يعرب عن أسف مصر لعجز مجلس الأمن عن وقف النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ