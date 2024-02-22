أمريكا تخالف القوانين.. استخدام صادم لهرمونات وكيماويات محظورة في الزراعة

أظهرت دراسة أولية أن مادة كيميائية تستخدم في الزراعة حول العالم تكون منظمة بشكل صارم في الولايات المتحدة، ولكن الدراسة تشير إلى أنها قد تكون منتشرة على نطاق واسع في الطعام حول العالم.

اكتشف علماء في مؤسسة Environmental Working Group (EWG) الأمريكية غير الربحية المثيرة للجدل المادة الكيميائية كلورميكوات في أربعة من كل خمسة عينات بول تم جمعها من سكان الولايات المتحدة.

لكن حتى الآن لم يعرف العلماء تأثير هذه المادة على صحة الإنسان، ويقول الباحثون إنهم يحتاجون إلى مزيد من المعرفة.

تعرضت هذه المادة لانتقادات في الماضي بسبب مخاطر الأطعمة المعدلة وراثيًا، ووجود علاقة عن الإصابة بأمراض التوحد.

وتعد الكلورميكوات هي نوع من مواد تنظيم نمو النباتات (PGR)، وتصف مركبات كيميائية اصطناعية تستخدم في الزراعة وتعمل بشكل مشابه لهرمونات النباتات.

وتستخدم بشكل شائع في شكل كلوريد الكلورميكوات، وهي المكون الرئيسي في CCC-720 و Cycocel، وتحد من الانبات في ساق النبات، مما يمكن أن يجعل النبات أقصر وأكثر قوة. يستخدمها المزارعون لأن النباتات ذات السيقان القوية والمقطوعة لن تميل أو تسقط، مما يجعل الزراعة أسهل وأرخص.

تسمح العديد من البلدان باستخدام الكلورميكوات في المحاصيل الزراعية، بما في ذلك أستراليا، ومع ذلك، هناك بعض الدراسات على الحيوانات التي تشير إلى أن التعرض لمستويات مكافئة تعتبر آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يرتبط بمشاكل في الخصوبة والبلوغ وتطور الجنين والصحة بعد الولادة. ومع ذلك، تشير دراسات أخرى إلى نتائج معاكسة تمامًا.

تقول ألكسيس تيمكين، عالم السموم في EWG الذي قاد البحث: "انتشار هذا المثبط النمو النباتي الذي لم يتم دراسته كثيرًا في البشر يثير إنذارات حول كيف يمكن أن يتسبب في الضرر دون أن يعلم أحد أنه استهلكه".