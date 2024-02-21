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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة غريبة لرواد السوشيال ميديا: الوجه المبتسم لا يعبر عن السعادة

صدى البلد

أثارت دراسة غريبة  قام بها مجموعة من العلماء في جامعة نوتنجهام حول استخدام "إيموجي" واختلاف معانيه  من بلد إلى آخر الكثير من الجدل ، فالوجه المبتسم في الصين لا يعبر عن السعادة
وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة لاستخدام الرموز التعبيرية وذلك بشكل غير صحيح، ويمكن أن تختلف معانيها بشكل كبير من بلد إلى آخر.

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 أفضل من الصينيين

واكتشف أن مستخدمي الرسائل النصية الأكبر سنًا قد  كانوا أقل نجاحا من الأشخاص الأصغر سنا، وذلك عند محاولتهم  القيام بمطابقة الرموز التعبيرية، وذلك مع المشاعر التي من المفترض أن يمثلوها، مما يعني أن كبار السن هم أكثر عرضة وذلك لإرسال الرموز التعبيرية غير مناسبة، مثل الوجه المبتسم أو الوجه الغاضب، في الوقت الخطأ.

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ونظر المشاركون في الدراسة إلى بعض الرموز التعبيرية، والتي تمثل السعادة والخوف والحزن والمفاجأة والغضب. وبشكل عام، كان أداء الغربيين أفضل من الصينيين في التعرف على بعض المشاعر التعبيرية

 

كبار السن الرسائل النصية

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