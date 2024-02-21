لخلاف في الرأي|خالد منتصر: يوسف إدريس تلقى تهديدات من الإرهابيين بحرق ابنته

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه توقع بعد معركة "جناح الذبابة" أن هناك تياراً سيمسك بمفاصل مصر ويدخل إلى نخاعها الشوكي بشكل كبير جدًا.



وأضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في تلك الفترة كان هناك 3 من الأيقونات التي أحبها وهم زكي نجيب محمود ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم تراجعوا والشارع بدأ يهدد لدرجة أن يوسف إدريس كان يجلس لحماية ابنته نسمة من التهديدات التي تصلهم من الجماعات الإرهابية بالحرق لمجرد خلاف في الرأي".



وتابع: "من يقرأ مقالة الدكتور زكي نجيب محمود يجدها مهذبة جدًا، بدأت اعرف معنى وضع المثقف في وضعه الإنساني ولا تعامله مثل الإنسان الآلي فهو يتأثر ولديه قلب" مشيرًا إلى أن زكي نجيب محمود ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم تراجعوا أمام سطوة الشعرواي وتوفيق الحكيم كتب رسالة اعتذار في الأهرام.



وتابع: "كنت شابًا لا أدرك لكن أدركته عندما تعرض للأمر نفسه من تهديدات".