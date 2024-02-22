خالد منتصر : اليسار كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه كان يذهب للاستماع إلى المحاضرات في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، متابعًا: "تعرفت على الدكتور سيد البحراوي، وكان من أقطاب اليسار وكان متزوجًا من أستاذة اللغة الفرنسية في كلية الآداب".



وأضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كانوا يمثلان اليسار بشكل جامح، هو كان يدرس عروض الشعر، وقلت له نفسي اتعرف على الناس الموجودة، خصوصًا إني كل ما أذهب إليه أسمع كلام يستفز غدة التفكير بشكل كبير جدًا".



وتابع: "كان موجود الدكتور جابر عصفور، والدكتور نصر أبو زيد والدكتور عبد المحسن طه بدر، وأحمد مرسي وغيرهم" مشيرًا إلى أن موقفهم كان عمليًا صارمًا وليس كلامًا فقط، عندما كانت المرحومة جيهان السادات تحضر الدكتوراه وبدأت تدخل سلك التدريس، مؤكدًا أن جيهان السادات كانت دؤوبة جدًا.



واستكمل: "كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف، ولم يخافوا من السلطة بل دفعوا ثمن مواقف وقتها".

الشاهد



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.