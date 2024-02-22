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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على الجزء العلوي لطالب شطر نصفين بالدقهلية

الفقيد
الفقيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من العثور على الجزء العلوى  من جسد للطالب  إيهاب عبد العزيز، على العثور على جسده مشطور لنصفين  والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي  بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية
وتبين ان الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني .


وتم نقله الى مشرحة مستشفي  بلقاس المركزي واستدعاء أسرته للتعرف عليهد
يذكر أن  أسرة الطالب إيهاب عبدالعزيز،قد تسلمت امس  الأربعاء، الجزء السفلي وأدى المئات من أهالي قرية 7 ثابت بصلاة الجنازة على الجزء الذي جرى العثور عليه.


وكانت لجنة من الطب الشرعي قد أجرت تقرير نهائي بشأن الجزء الذي عثر عليه بعد أن جرى عمل تحليل البصمة الوراثية DNA  بمعامل الطب الشرعي ليتبين الجزء  هو للابن المبلغ باختفائه والذي عثر عليه مقتولا بعد أخذ عينات من والده.


وصرحت النيابة العامة باستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجزء السفلي من الجثمان لذويه مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي  والذي جرى العثور على أجزاء منه منذ قليل .


وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة  الى المكان وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن )  
وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي .
 

 

البصمة الوراثية الأجهزة الامنية استخراج تصريح الدفن بمحافظة الدقهلية لجنة من الطب الشرعي مركز شرطة محافظة الدقهلية وحدة مباحث مشرحة مستشفى مستشفى بلقاس

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