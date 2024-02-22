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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات ورشة عمل المشروعات الصغيرة والحد من البطالة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد فعاليات ورشة العمل المشروعات الصغيرة والحد من البطالة والتى جاءت ضمن فعاليات  حمله مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسه الدكتور احمد يحى بالهيئة العامة للاستعلامات بتوجيات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

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استهدفت الورشه طالبات المدارس الزراعيه والتجاريه وتحدث فى اليوم الختامى ا. اسماعيل عبد الغافر مسئول الخدمات الغير ماليه بجهاز تنميه المشروعات والذى اوضح دور جهاز تنميه المشروعات فى دعم المشروعات الصغيره من خلال تقديم التمويل ذلك بالاضافه الى دراسه الجدوى للمشروعات كما يقدم الجهاز برامج تدريبيه للشباب حول ريادة الاعمل واليات تحويل افكار المشروعات الى مشروعات على ارض الواقع دور الصندوق فى التسويق لمنتجات الشباب من خلال المشاركه فى مبادره اشترى المصرى.
كما تم تكريم فريق العمل بمركز النيل على هامش الورشه من قبل ا. احمد جلال مدير ادارة مدرسه المروة التجاريه.  
ادار اللقاء جريس شنودة تحت اشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للاعلام.

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اسم اشتري المصري أرض الواقع الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة العامة الدكتور ضياء رشوان الدكتور أحمد الدفعة الثانية جهاز تنمية المشروعات هيئة العامة للاستعلامات تنمية المشروعات

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