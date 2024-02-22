عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنطونوف: لا يوجد إجماع في منظمة الدول الأمريكية بشأن أوكرانيا أو إدانة روسيا

صدى البلد

لفت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إلى إنه لا يوجد بين دول نصف الكرة الغربي إجماع يتطلع إليه الأمريكيون، بشأن النزاع في أوكرانيا و"الإدانة الجماعية" لروسيا.

جاء ذلك في بيانه نشره أنطونوف الأربعاء تعليقا على اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية الذي ورد فيه عدد من التصريحات المناهضة لروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال أنطونوف في بيانه: "من المهم أنه ليس كل أعضاء منظمة الدول الأمريكية، بما في ذلك لاعبون مهمون مثل البرازيل والمكسيك، يتفقون مع التفسير المتحيز للصراع في أوكرانيا. ولا يمكن الحديث عن أي إجماع إقليمي مع إدانة جماعية لروسيا، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة جاهدة".

وأشار السفير إلى أن بعض الوفود أعربت عن "عدم الرضا عن إقحام" المنظمة في مناقشة القضايا التي لا تدخل في نطاق اختصاصها، لا سيما على خلفية المشاكل المتزايدة والحادة حقا في ربوع أمريكا اللاتينية نفسها.

وتابع أنطونوف: "بدلا من صب الزيت على نار النزاع الأوكراني وجر الدول المحايدة من الجنوب العالمي إليه، الأحرى بواشنطن وأتباعها أن تهتم بتقديم المساعدة الفعالة للشركاء، فهذه هي أنواع القضايا التي ينبغي بحثها على منصة منظمة الدول الأمريكية".

وفي وقت سابق وصف الكرملين التصريحات التي أدلى بها قادة دول غربية بشأن وفاة نافالني في السجن الأسبوع الماضي، بأنها مسعورة وغير مقبولة على الإطلاق، نظرا لعدم توفر معلومات حتى الآن عن أسباب وفاته.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاستنتاجات الفورية التي خرج بها زعماء دول "الناتو" حول وفاة نافالني، تفضح ما في صدورهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

بسيجار ونضاره سودا.. 90 دقيقة سلم فيها محمد رمضان نفسه وخضع للمحاكمة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 مسلحين يطلقون النار في مستوطنة معالية أدوميم بالقدس.. وإصابة 8 إسرائيليين

تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

صيام الأيام البيض من شعبان.. اعرف فضلها ومتى تبدأ وهل يجب تبييت النية؟

هل ليلة النصف من شعبان 2024 السبت أم الأحد؟.. احذر البحث عن موعدها بالإنترنت

بيان عاجل من روسيا ردا على التصريحات الأمريكية بشأن مقتل نافالني

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ