عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يتألق في ظهور مميز على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهر زيزو بإطلالة كاجوال، لاقت إعجاب متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

 

 

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في دوري Nile

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي أبو سليم الليبي في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من شهر فبراير على ملعب فريق أبو سليم الليبي.

 

 

أبو سليم الليبي التواصل الاجتماعي انستجرام الدوري المصري الممتاز الزمالك والإسماعيلي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز نادي أبو سليم الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

بسيجار ونضاره سودا.. 90 دقيقة سلم فيها محمد رمضان نفسه وخضع للمحاكمة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 مسلحين يطلقون النار في مستوطنة معالية أدوميم بالقدس.. وإصابة 8 إسرائيليين

تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

صيام الأيام البيض من شعبان.. اعرف فضلها ومتى تبدأ وهل يجب تبييت النية؟

هل ليلة النصف من شعبان 2024 السبت أم الأحد؟.. احذر البحث عن موعدها بالإنترنت

بيان عاجل من روسيا ردا على التصريحات الأمريكية بشأن مقتل نافالني

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ