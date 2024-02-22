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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)، للفصل الدراسي الأول لعام الجامعي (2024/2023).

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دورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية، التوجه إلى ادارة المحكمة التدريبية الدور الرابع مبنى (أ).

وذكرت كلية الحقوق جامعة عين شمس أن موعد التسجيل في دورات المحكمة التدريبية ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2023، وحتى الخميس 7 مارس 2023، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث إنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بجميع أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس التعليمات الهامة جلسات دورة المحكمة التدريبية طلاب الفرقة الرابعة Jobs Education

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