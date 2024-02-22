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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لكشف غموض سرقة مكافأة نهاية الخدمة من سيارة موظف بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من تكثيف جهودها لكشف غموض سرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارة ملاكي، من أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية، علي يد مجهولين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من شخص يفيد تعرضه لسرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارته أثناء توقف السيارة بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية.
 

وتم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية وبالمعاينة والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكي بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 قامت سيارة أخرى يستقلها مجهولين وقام أحدهم بالنزول من السيارة والترجل إلي سيارة المجني عليه وكسر الزجاج الجانبي وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولاذو بالهرب.
 

وأفاد المجني عليه في أقواله بأن المبلغ المالي مكافأة نهاية الخدمة ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وسؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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