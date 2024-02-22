توقعات بـ تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني بسبب حادث طارة الفريق

أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بخصوص طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني والنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة.

وأوضح شوبير في تصريحات لإذاعة "أون سبورت أف أم" قائلاً: "طلب الكاف من الأهلي تقديم تقرير حول حالة الطائرة، وقد قام النادي بذلك، ومن المتوقع أن يتم تأجيل المباراة لمدة يوم واحد."

ويتواجد الفريق الأهلي حالياً في مدينة أكرا بسبب تعطل الطائرة الخاصة بالفريق بعد تصادمها مع سيارة خدمات المطار، مما أدى إلى عدم توفر خدمة الطيران الداخلي لنقل البعثة إلى مطار كوماسي.