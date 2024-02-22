بيان عاجل من حماس بشأن عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم

باركت حركة حماس، اليوم الخميس، عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم في القدس، والتي قام بها 3 فلسطينيين من بيت لحم، ما أدي إلى إصابة حوالي 8 إسرائيليين ومصرع جندي.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لن تمنح الاحتلال ومستوطنيه الأمن.

ووصفت حماس العملية بالبطولية، مشيرة إلى أنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في ربوع فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وتابعت: "إن تغول الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى اسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال".

ودعت حماس الشباب الثائر وأحرار الشعب الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في جميع ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء.

وتابعت: "ليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله".

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع عملية إطلاق نار شرقي القدس في مستوطنة معاليه أدوميم نفذت بأسلحة أوتوماتيكية، من قبل 3 مسلحين، وتم تحييد اثنين والقبض على الثالث.

وقال الشاباك في بيان له، إن منفذا عملية القدس هما الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، بينما منفذ ثالث يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيت لحم أيضا.