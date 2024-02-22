عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم

حماس
حماس

باركت حركة حماس، اليوم الخميس، عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم في القدس، والتي قام بها 3 فلسطينيين من بيت لحم، ما أدي إلى إصابة حوالي 8 إسرائيليين ومصرع جندي.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لن تمنح الاحتلال ومستوطنيه الأمن.

ووصفت حماس العملية بالبطولية، مشيرة إلى أنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في ربوع فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وتابعت: "إن تغول الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى اسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال".

ودعت حماس الشباب الثائر وأحرار الشعب الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في جميع ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء.

وتابعت: "ليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله".

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع عملية إطلاق نار شرقي القدس في مستوطنة معاليه أدوميم نفذت بأسلحة أوتوماتيكية، من قبل 3 مسلحين، وتم تحييد اثنين والقبض على الثالث.

وقال الشاباك في بيان له، إن منفذا عملية القدس هما الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، بينما منفذ ثالث يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيت لحم أيضا.

بن جفير وسمرتريتش يعلقان على عملية إطلاق النار في معالية أدوميم

من بيت لحم.. الشاباك يعلن عن منفذي إطلاق النار في معالية أدوميم

حماس معاليه أدوميم القدس الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

موضوعات متعلقة

بن جفير وسمرتريتش يعلقان على عملية إطلاق النار في معالية أدوميم

من بيت لحم.. الشاباك يعلن عن منفذي إطلاق النار في معالية أدوميم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على عملية إطلاق النار في مستوطنة معالية أدوميم

رشاشات وقنابل وغاز.. تفاصيل عملية إطلاق النار في معالية أدوميم |شاهد

3 مسلحين يطلقون النار في مستوطنة معالية أدوميم بالقدس.. وإصابة 8 إسرائيليين

ترشيحاتنا

واحد من المهمومين بالشأن الوطني.. مصطفى بكري ينعي هاني الناظر بكلمات مؤثرة

شخصت الداء ووصفت الدواء.. مصر تفضح الجرائم الإسرئيلية أمام محكمة العدل في مرافعة تاريخية|تفاصيل

العراق تطالب العدل الدولية بوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنيات القاهرة وسط حراسة مشددة

تعرف على نوع السرطان المتسبب في وفاة هاني الناظر

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ