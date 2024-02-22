تعاون بين جامعة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري لتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة، وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري حيث جرى استئناف المناقشات والتأكيد على نتائج الاجتماع الأول الذي جمع الجانبين بمقر جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا في إطار التنسيق بين جامعة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري لتعزيز أوجه التعاون للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

حضر اللقاء سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الجامعة ومسئولي البنك.

خلال اللقاء، أكد الدكتور قنصوه أن اللقاء يأتي بهدف تعزيز التعاون بين نتائج البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، والاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، مشددا على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعة والبنك الزراعي المصري والتي تساعد على توفير منتج محلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

ونوه بأن الجامعة حريصة أيضا على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب في هذا المجال، حيث انشأت عددا من مركز الابتكار وريادة الأعمال والمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها لتشمل مقررات خاصة بريادة الأعمال، وتعزيز الروح الريادية والابتكارية بين الطلاب، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وأعرب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن حرص البنك على تعزيز أواصر العلاقات واستمرار أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي في خدمة كافة القطاعات الانتاجية خاصة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد “فاروق”، بمستوى العلاقات مع كافة الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتلك الجهات في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية تعد واحدة من أعرق الجامعات العلمية في العالم ومنارة علمية تزخر بخبرات أكاديمية كبيرة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن اللقاءات المتتالية مع رئيس جامعة الإسكندرية الهدف منها خلق فرص جديدة للتعاون بين البنك والجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة التي تدمج بين الخبرات الأكاديمية للجامعة والفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن البنك الزراعي المصري يستهدف أيضا التعاون مع جامعة الإسكندرية في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لجميع فئات الجامعة، وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، تفعيلاً لدوره في تنمية قدرات الشباب وإتاحة الفرص التمويلية لهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.