آداب عين شمس تعقد ندوة بعنوان "إدمان المخدرات.. تدمير للنفس والجسم"

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان “إدمان المخدرات.. تدمير للنفس والجسم”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، وإشراف الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاضر فيها الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

استعرض الدكتور فتحي الشرقاوي بالعرض التفصيلي المبسط، كيفية التعرف على الشخص المدمن من خلال العديد من الأعراض المضطربة التي تعترية وتجعله غريبا في تعاملاته مع الأخرين، من حيث مظاهر الاعتزال البدني، وكيفية تواصلة وكذلك طبيعة إنفعالاته القائمة على عدم النضج وعدم تقدير طبيعة الإنفعالات مع كافة المحيطين به.

كما أشار إلي موضوع شديد الأهمية وهو متى نحيل الفرد المدمن وإخضاعه للعلاج، سواء من قبل المدمن نفسه ، أو القائمين على أمر رعايتة من الأهل والأسرة،

كما وضح أنواع العلاجات سواء كانت عضوية، أو نفسية، مشددا على مفهوم الانتباه وكيفية الاقلال منه وأسبابه.

واختتم الدكتور الشرقاوي الندوة بالاستفاضة في مؤشرات الصحة النفسية للمدمن، موضحا كيفية العلاج والوقاية لكل مؤشر منها، وفي نهاية اللقاء طرح سيادتة للطلاب فرصة طرح "تساؤلاتك" والرد عليها في أجواء مفعمه بالتفاعل والتجاوب الطلابي الفعال.

وقد طلب الحضور من سيادتة بعقد دورات تدريبية عن كيفية التعرف على أنماط الشخصية المختلفة وكيفية التعامل الصحيح مع كل نمط وقد وعدهم بإقامة ذلك اللقاء قريبا.

وفي نهاية الندوة قام الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بإهداء درع الكلية للأستاذ الدكتور فتحى الشرقاوي أستاذ علم النفس ونائب رئيس الجامعة سابقا.