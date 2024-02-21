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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الامتحانات سوف تبدأ في الميعاد المحدد لها مسبقًا مع بداية الأسبوع السابع من التيرم، مشيرة إلى أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 

وأكدت استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمال، لافتة إلى أن الامتحانات تتم بشكلها المعتاد حيث إن الامتحان يجرى فى شكل مقالي لمدة 70 دقيقة داخل قاعات التدريس، باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر .


وكانت قد أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن شروط التقدم للحصول على جوائز المسابقة، التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث على مستوى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية.

تأتى ذلك تماشيًا مع رؤية الكلية والقطاع في تحقيق التنافس الشريف من أجل تحسين جودة الأداء لدى هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ودعم البحث العلمي؛ الذى يسهم بدوره في رفع التصنيف الدولى للكلية، و تتمثل شروط التَّرشُّح للجائزة في :
أولًا: بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس :
1-أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة عين شمس.
2- أن يكون البحث منشورًا في مجلة  علمية مُحَكَّمَة، وألّا يتجاوز تاريخ نشره ثلاث سنوات قبل تاريخ التقدم.
3-ألا يكون البحث قد سبق له الفوز بأية جائزة. 
4- لا يجوز التقدُّم بأكثر من بحث واحدٍ للمتقدم. 
5- أن يتصف البحث بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.
6- بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغات الأجنبية، يقبل البحث بأية لغة أجنبية.

ثانيًا: أعضاء الهيئة المعاونة:
شروط الجائزة:
1- أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الآداب جامعة عين شمس.
2- أن تكون الرسالة قد نوقشت في خلال العام الجامعي 2023 / 2024.
3- ألا تكون الرسالة قد سبق لها الفوز بأية جائزة من قبل.
4-أن تتصف الرسالة بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

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