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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هاني الناظر.. أسرار في حياة طبيب الجلدية الشهير وهذا المرض سبب وفاته

صدى البلد

غيب الموت اليوم، الدكتور هاني الناظر أستاذ أمراض الجلدية الشهير، أحد أبرز الأطباء والمؤلفين والمحاضرين الطبيين في مصر، إذ قدم خبراته الطبية القيمة والمساهمات البارزة في مجالات عديدة، دون مقابل في كثير من الأحيان، حتى تحولت صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لمشفى يشخص من خلاله الأمراض ويكتب العلاج المناسب دون مقابل.

مرض الدكتور هاني الناظر

توفي الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق،  بعد معركة طويلة مع مرض سررطان ليمفومة بيركت، الذي تم الكشف عنه في أكتوبر 2023. 

منذ ذلك الحين، خضع لعلاج مكثف واستمر في محاربة المرض بقوة وشجاعة. ومع ذلك، تدهورت حالته الصحية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى وفاته اليوم.

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سيرة الدكتور هاني الناظر

ولد الدكتور هاني الناظر في عام 1965 وحصل على تعليمه الطبي في جامعة القاهرة. كان له إسهامات كبيرة في مجال طب العيون والمناظير الطبية.

ونشر العديد من الأبحاث والدراسات الطبية المهمة. بالإضافة إلى ذلك، كان يشتهر بتوعيته العامة وتوجيهه للناس بشأن الصحة والوقاية من الأمراض من خلال العديد من الكتب والمحاضرات والمشاركات في وسائل الإعلام.

رحلة الدكتور هاني الناظر في مجال الطب لم تكن محصورة فقط في مصر، بل تعدت الحدود ووصلت إلى المستوى العالمي. حاز على العديد من الجوائز والتكريمات لإسهاماته البارزة في مجال الطب والعلوم الصحية.

علاج مجاني

على مدى حياته المهنية، قدم الدكتور هاني الناظر أيضًا العديد من الخدمات الطبية للمحتاجين والأقل حظًا في المجتمع. كان يعمل جاهدًا لتحسين الرعاية الصحية وتوفير العلاج والرعاية للفئات البسيطة.

نعي الدكتور هاني الناظر

ردود الفعل على وفاة الدكتور هاني الناظر كانت مليئة بالحزن والأسى، حيث أعرب العديد من الزملاء الأطباء والمرضى والجمهور عن فقدانهم الكبير لهذا العالم الطبي المحترم. 

تم تكريمه وتذكر إرثه وتأثيره الإيجابي في حياة الملايين الأشخاص الذين استفادوا من خبراته ومعرفته.

وكتب أحد محبيه: “رحيل الدكتور هاني الناظر خسارة كبيرة للمجتمع الطبي في مصر والعالم. فقد فقدنا قائدًا ومرجعًا في مجال الطب، وشخصية محترمة وملهمة للعديد من الأطباء الشباب”.

وكتب آخر: “رحم الله الدكتور هاني الناظر وألهم أسرته الصبر والسلوان. ستظل ذكراه حاضرة في قلوبنا وتلهم الأجيال القادمة من الأطباء لتحقيق المزيد من التقدم والتفوق في مجال الطب”.

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