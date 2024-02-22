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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ترويج إقامات مزورة للأجانب

المضبوطات
المضبوطات

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام (6 أشخاص " من بينهم سيدة" - مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة، القليوبية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة "مزورة" - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للجوازات الهجرة والجنسية المحررات الرسمية امن القاهرة عصابة تزوير

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