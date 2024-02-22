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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا خسائر في الأرواح.. تفاصيل حريق مخزن زيوت بالإسماعيلية وامتداده للمنازل المجاورة

الحادث
الحادث

شهدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، حادث اندلاع حريق بمخزن زيوت، امتد للمنازل المجاورة دون أن يسفر عن خسائر بشرية.


من جانبها كشفت المصادر الرسمية في تصريحات خاصة للموقع أنه  بناء على تعليمات  العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد وبمتابعة  شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد وباشراف المهندس محسن بيومي  مدير إدارة الأزمات فور ورد إخطار من المواطنين في تمام الساعة  8.15  صباحا بنشوب حريق  بتوكيل لبيع الزيوت بمدينه فايد.

على الفور قامت الوحدة المحلية بفايد بإخطار الحمايه المدنية وبالانتقال إلى موقع الحريق، تم إخطار الشبكة الوطنية بالمحافظة، وقيام رجال الحماية المدنية بأعمال الإطفاء
و نظرا" لطبيعه الحريق تم الدفع بعربات اضافيه من نقط إطفاء القرى المجاورة.

وتفقد اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الحادث، وتم الدفع بعدد  ٥ عربات إطفاء رغوى و تم السيطره على الحريق و التبريد دون أن يسفر عن  وجود خسائر فى الأرواح  أو حالات اختناق و امتد الحريق لوحدتين سكنيتين نتج عنه حريق محدود وإتلاف بعض محتويات الشقه من الأساس 
المخزن ملك سيد احمد شحاته و مؤجر لأحمد محمد ابراهيم الشهيدى صاحب شركة  للزيوت.


و تواجد أثناء الحدث كلا" من 
هيئه الاسعاف، مركز الشرطة، المرور، مدير المستشفى، الادارة الهندسية، وحدة التراخيص، التضامن الإجتماعى والامن الصناعى للقوى العاملة، وذلك لاتخاذ اللازم كلا" فى تخصصه.

وتمت معاينة المخزن والعقارات المجاوره من قبل الادارة الهندسيه و لجنه المنشآت الايلة للسقوط لتحديد الحالة الانشائيه للمبنى و مدى صلاحيته للأشغال بعد الحريق، و جارى اعداد التقارير في هذا الشأن.

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