طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

يعد الباذنجان المخلل من أشهى الأطباق الجانبية التى يمكن تقديمها بجوار الأكلات المختلفة ويمكن إعداده بطرق مختلفة مثل السلق ولكن فى هذه الحالة يحتاج ضبط المذاق الى احترافية خاصة.

نعرض لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف غادة جميل



مقادير الباذنجان المخلل

نصف كيلو باذنجان للتخليل

حزمة كرفس

ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

خل

ليمون

كمون

كزبرة ناشفة

مخلل الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان المخلل

* ضعي الباذنجان في ماء مغلي حتى يتم سلقه ثم اتركيه ليبرد قليلا

* اخلطي كل مكونات التتبيلة مع بعض وقومي بتخليل الباذنجان

*ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الاقل قبل تقديم الباذنجان المخلل مع الطعام