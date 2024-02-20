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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التعب المتكرر وتدلي الجفون.. علامة على مرض شائع

تدلى الجفون
تدلى الجفون

الوهن العضلي الوبيل هو مرض مناعى يؤثر على كيفية تواصل الأعصاب مع العضلات ويؤدي إلى ضعفها ويتفاقم الوضع طوال اليوم ومع النشاط وغالبًا ما يكون تدلي الجفون أو الرؤية المزدوجة العلامة الأولى.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك ” قد تجد صعوبة في الوقوف ورفع الأشياء والتحدث أو البلع و يمكن أن تساعد الأدوية والجراحة في تخفيف أعراض هذا مرض الوهن العضلي الوبيل الذي يستمر مدى الحياة.

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أعراض الوهن العضلي الوبيل

ولأن مرض الوهن العضلي الوبيل غير معروف بشكل واسع بين المرضى والأطباء فمن المهم معرفة أعراضه للتمكن من تشخيصه بسرعة 
 

تؤثر الأعراض المرتبطة بمرض الوهن العضلي الوبيل على العديد من مناطق الجسم المختلفة، وقد تشمل أعراض الوهن العضلي الوبيل ما يلي:

ضعف العضلات في الذراعين واليدين والأصابع والساقين والرقبة.
تعب متكرر بدون سبب .
الجفون المتدلية .
رؤية ضبابية أو مزدوجة .
تعابير الوجه محدودة.
صعوبة في التحدث أو البلع أو المضغ.
صعوبة في المشي.


تحدث الأعراض الأولية لمرض الوهن العضلي الوبيل فجأة عادة ما تصبح عضلاتك أضعف عندما تكون نشطًا. تعود قوة العضلات عند الراحة. غالبًا ما تتغير شدة ضعف العضلات من يوم لآخر. يشعر معظم الناس بأنهم أقوى في بداية اليوم وأضعف في نهاية اليوم.

في حالات نادرة، يؤثر الوهن العضلي الوبيل على عضلات  الجهاز التنفسي . قد يكون لديك  ضيق في التنفس  أو مشاكل في التنفس أكثر خطورة. اتصل بالرقم 911 أو رقم خدمات الطوارئ المحلية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس. وبشكل عام، لا يحدث هذا فجأة.

ما الذي يسبب الوهن العضلي الوبيل؟
يحدث الوهن العضلي الوبيل (نوع المناعة الذاتية) عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم نفسه عن طريق الخطأ. الباحثون ليسوا متأكدين من سبب حدوث ذلك. تشير الدراسات إلى أن بعض خلايا الجهاز المناعي في الغدة الصعترية تواجه صعوبة في تحديد ما يشكل تهديدًا لجسمك (مثل البكتيريا أو الفيروسات) مقابل المكونات الصحية.

التغير الجيني يسبب الوهن العضلي الخلقي. تسبب الأجسام المضادة التي تنتقل من أحد الوالدين إلى الجنين أثناء الحمل الوهن العضلي الوليدي.

الوهن العضلي الوهن العضلي الوبيل التعب المتكرر الأدوية الجفون المتدلية الجهاز المناعي

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