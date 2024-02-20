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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

الام العضلات
الام العضلات

يعاني بعض الأشخاص من آلام العضلات في كل مكان فى الجسم بينما يعاني البعض الآخر منها في مناطق محددة وكل شخص يعاني من آلام العضلات بشكل مختلف.

ووفقا لما جاء فى موقع “كيلافند كلينك” فإن آلام العضلات يمكن أن تحدث كعرض جانبي لبعض الأدوية. 

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 الأدوية التي تسبب آلام العضلات


بعض الأدوية والعلاجات يمكن أن تسبب ألمًا مؤقتًا أو مزمنًا وتسبب بعض الأدوية التهابًا حول خلايا العضلات أو تنشط مستقبلات آلام العضلات، وتشمل هذه العلاجات ما يلي:

علاجات السرطان، بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي .
أدوية ارتفاع ضغط الدم، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).
الستاتينات لخفض مستويات الكولسترول .

ادوية الضغط
ادوية الضغط

من يصاب بـ الام العضلات


يمكن أن يعاني الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس من آلام العضلات وعند تجربة نشاط بدني جديد أو تغيير روتين التمارين، قد تعاني من ألم العضلات المتأخر (DOMS). 

تظهر آلام العضلات بعد 6 إلى 12 ساعة من التمرين وتستمر لمدة تصل إلى 48 ساعة وتشعر بالألم بينما تلتئم العضلات وتصبح أقوى.

أعراض الام العضلات 

وإليك الأعراض الأخرى التي قد تحدث مع آلام العضلات

ألم المفاصل .
تشنجات العضلات .
تشنجات عضلية .

آلام العضلات ارتفاع ضغط الدم الأدوية أدوية تسبب الام العضلات تشنجات العضلات الكولسترول العلاج الكيميائي

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