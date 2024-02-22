حبس داني ألفيش 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنـ.سي

قررت المحكمة العليا في كتالونيا، اليوم الخميس، سجن البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة عام 2022.

تم اعتقال ألفيس من قبل شرطة برشلونة ونقله إلى السجن "بريانس 1" في سانت إستيف سيسروفيرس منذ يناير الماضي بعد صدور قرار بحبسه.

في سياق متصل، تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تفكر في تعيين الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، بديلاً لتشافي هيرنانديز كمدرب للفريق.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، مما يفتح الباب أمام التعاقد مع دي زيربي، الذي أظهرت التقارير إيجابيته تجاه الفرصة.

دي زيربي البالغ من العمر 44 عاماً قاد برايتون في 72 مباراة، حقق خلالها 34 فوزاً وتعادل في 16 وخسر 22.