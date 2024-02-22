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رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة سمنود

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة سمنود التعليمية، المقام بمدرسة الناصرية الاعدادية بنات التابعة لإدارة سمنود التعليمية.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

شهدت الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة سمنود التعليمية، والدكتور محمد خضر، وكيل الإدارة، والدكتور السعيد أبو سالم، مدير الخدمات بالإدارة، والسادة لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، و إيمان غراب، موجه أول المديرية، ومها شاهين، و إيمان الهمشري، وباسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

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وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم فقرة إلقاء شعر لمدرسة الناصرية الاعدادية بنات، ثم عرض مدرسة القاضي حسين، والسلام الابتدائية بعنوان "سحر الياسمين "، ثم عرض مدرسة شباب ميت عساس بعنوان "زهرة المدائن "، ثم عرض مدرسة ميت حبيب للتعليم الأساسي بعنوان "مصر بتسلم عليكوا "، ثم عرض مدرسة سمنود الرسمية للغات بعنوان "رياضة بلا حدود "، ثم عرض مدرسة أحمد على الإعدادية، ومدرسة القاضي بكار الإعدادية بعنوان "مسافة السكة تدريب "، ثم عرض مدرسة سمنود الرسمية للغات بعنوان "الصعايدة وصلوا "، ثم عرض مدرسة أبو صير الإعدادية بنات بعنوان "فلسطين عربية "، ثم عرض جمباز لمدرسة سمنود الرسمية للغات .

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وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسادة الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير عام إدارة سمنود التعليمية، والتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم المتميزة.

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الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور رضا حجازي الدكتور طارق رحمي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم السك لدكتور طارق رحمي

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