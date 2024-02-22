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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق الملتقى الرياضي لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب بالقليوبية

صدى البلد

افتتحت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، الملتقى الرياضي الثاني لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، للعام الدراسي 2024/2023 ، تحت شعار "شخصية طالب رياضي". 


وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن الملتقى يقام في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة أبناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030 .


ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


ويشارك في الملتقي 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية، بالإضافة إلي 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.


وتم تنفيذ اليوم الأول من خلال استقبال تلاميذ المدارس بكلية التربية الرياضية، يتعلمون فيها عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل (كرة قدم - كرة يد - العاب قوى - ألعاب ترويحية) علي ملاعب الكلية.


وسوف يتم اجراء لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين في الملتقي في اليوم الثاني بأحد مراكز الشباب التابعة لمحافظة القليوبية.


ويهدف المشروع إلى دمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً.
 

الشباب والرياضة كليات التربية الرياضية التعليم العالي

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